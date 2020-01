Antitrust multa per 228 milioni compagnie telefoniche per abbonamenti "a 28 giorni"

L'Antitrust ha emesso una sanzione per un totale di 228 milioni di euro nei confronti delle compagnie telefoniche Fastweb, Tim, Vodafone e Wind Tre per il caso del repricing effettuato dalle aziende nei confronti delle promozioni per gli smartphone: in precedenza queste compagnie avevano infatti tentato il passaggio da offerte a scadenza mensile a quelli con una fatturazione a 28 giorni.

"In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%. Tale coordinamento era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti. [...] Nell’imporre le sanzioni l’Autorità ha bilanciato la necessità che esse abbiano efficacia deterrente rispetto a possibili future condotte concertate tra i suddetti operatori e, d’altro canto, l’esigenza che le stesse non siano ingiustificatamente afflittive", si legge in una nota di Antitrust.

​A marzo 2018 l'Autorità aveva adottato delle misure cautelari che, grazie alle specifiche modalità e tempistiche, avevano impedito l'attuazione dell'intesa.

Negli ultimi periodi l'Antitrust si è adoperato a favore dei consumatori in numerosi altri casi, oltre a quello delle compagnie telefoniche: Eni ha ricevuto una multa di 5 milioni di euro per messaggi pubblicitari ingannevoli nella campagna promozionale del carburante Diesel+ e 150 milioni di euro a Google per pratiche anticompetitive e messaggi promozionali poco chiari forniti attraverso la piattaforma Google Ads.