Coronavirus, ultimi 5 aerei provenienti dalla Cina atterrati in Italia

Questa mattina a Roma e Milano sono atterrati gli ultimi voli provenienti dalla Cina. Da ieri sera il traffico aereo da e per il Paese asiatico è chiuso.

Come comunicato dalle autorità dell'aeroporto romano di Fiumicino a Sputnik, in seguito alla decisione del governo di chiudere il traffico aereo da e per la Cina gli ultimi cinque velivoli provenienti dal Paese asiatico sono atterrati questa mattina a Roma e a Milano.

Tre dei voli, a quanto si apprende, erano già decollati ancor prima della direttiva del governo italiano e non avrebbero potuto fare marcia indietro per mancanza del carburante necessario a rientrare in aeroporto.

Effettuato il rifornimento, gli aerei ripartiranno verso la Cina, verso la quale fino a nuovo ordine non partiranno più voli dal Bel Paese.

I primi due casi di coronavirus in Italia

Nella serata di giovedì, il premier italiano Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa durante la quale è stato annunciato che due turisti cinesi erano risultati positivi ai test sul coronavirus dopo essere stati ricoverati.

Per disposizione del ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha rassicurato tutti circa il fatto che la situazione è sotto controllo, il traffico aereo da e per la Cina è stato interrotto.