Un masso di 8 chili giù dal cavalcavia a Novara, arrestato giovane

Il giovane e il minore, oltre al masso, hanno lanciato anche un cartello autostradale, dal cavalcavia ubicato nei pressi dell'uscita autostradale di Vicolungo, sulla Torino Milano.

Non ci sono stati vittime e feriti, ma solo alcuni danni materiali a diversi mezzi in transito. La polizia di Novara, che ha effettuato l'arresto, non esclude un collegamento con altri lanci avvenuti in provincia di Novara, in tangenziale e sull'A4.

Episodi del genere si verificano sin dal gennaio 2018, quando un masso lanciato da un cavalcavia della tangenziale cittadina di Novara, cadde sul parabrezza di un'auto scatenando il panico fra gli automobilisti della trafficata arteria. Adesso potrebbero essere finalmente stati identificati i responsabili di questi pericolosi atti di teppismo.