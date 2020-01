Eurispes, il 15% italiani nega la Shoah

Il 15.6% degli italiani afferma che la Shoah e i campi di sterminio nazisti non sono mai esistiti. Una percentuale consistente di italiani crede che Mussolini fu un grande leader.

Il nuovo Rapporto Italia 2020 Eurispes di cui abbiamo presentato i dati generali in un precedente articolo, si sofferma anche sulla gravità di un fenomeno culturale in aumento in Italia.

Secondo i dati riportati il 15,6% degli italiani è convinto che la Shoah, lo sterminio di 6 milioni di ebrei e di razze considerate dai nazisti inferiori, non è mai avvenuto.

Il dato è allarmante perché nel Rapporto Italia 2004 la percentuale si fermava al 2,7%, non solo, c’è un ulteriore 11,1% di italiani che ridimensiona la portata e la immane gravità di quanto scientificamente messo in atto dai nazisti nei confronti degli ebrei.

I dati arrivano a pochi giorni dal 75° Anniversario della liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il massacro degli ebrei è un fatto storico e presente negli archivi storici di chi quella liberazione l’ha compiuta per primo, cioè l’Armata Rossa.

La ricerca sociale Eurispes mette in evidenza anche un altro dato che riguarda la figura controversa di Benito Mussolini.

Secondo il 19,8% degli italiani, in fondo, Mussolini avrebbe solo sbagliato qualche intervento politico e di strategia geopolitica, ma per il resto è stato addirittura un grande leader.

Così affermando si dimenticano le leggi ‘fascistissime’ che, tra il 1925 e il 1926, soppressero la libertà politica, ammutolirono la stampa, la libertà di opinione, sciolsero i sindacati socialisti e quelli cattolici. E chi si opponeva veniva perseguitato e poi incarcerato o destinato al confino come accaduto per i Padri italiani dell’Unione europea, che proprio dal confino dove si trovavano scrissero l’inizio di una nuova storia basata sulla pace.