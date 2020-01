Coronavirus: due casi sospetti a Civitavecchia, in 6000 bloccati su nave da crociera

Una nave della Costa Crociere è ferma al porto di Civitavecchia con circa 6000 passeggeri bloccati dopo che a bordo sono stati trovati due casi sospetti di coronavirus.

La coppia, arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio, proviene da Hong Kong, ed è salita a bordo della nave a Savona alcuni giorni fa. Da quanto riferito da TgCom24, solo la donna presenta sintomi di febbre e problemi respiratori. Il marito è in isolamento con lei visti gli stretti rapporti con la moglie.

I due sono stati già raggiunti dai medici dello Spallanzani per dei test per stabilire la presenza del virus. Allo stesso tempo gli altri 6000 passeggeri a bordo non possono lasciare la nave.

Al porto di Civitavecchia sono fermi in attesa pullman, taxi ed Ncc per trasferire i 6.000 passeggeri. Pronti nella stazione ferroviaria di Civitavecchia anche i treni straordinari riporta Adnkronos.

Fino ad ora tutti i casi di coronavirus segnalati in Italia sono risultati negativi, come quello del 28enne cinese a Napoli.