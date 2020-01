Malice, cane soccorritore sopravvissuto 16 giorni a -25°C sul Cervino

Malice, un pastore belga Malinois di sette anni e appartenente al soccorso alpino valdostano, ha compiuto (suo malgrado) l’impresa impossibile resistendo per 16 giorni senza mangiare a quote superiori ai 3.800 metri. Lì dove in questo periodo, nonostante le temperature miti causate dal cambiamento climatico, fanno -25°C di media.

Dopo averla cercata con elicottero e droni e aver temuto il peggio, il suo conduttore, Lucio Trucco, l’ha vista ritornare a casa facendogli le feste. Malice è tornata a casa “senza energia” ha ricordato Trucco all’Ansa. E secondo la sua esperienza non è mai scesa a valle, è rimasta sempre a quote comprese tra i 3500 e 3800 metri slm.

Malice si era allontanata dal Rifugio Guide del Cervino (3480 metri slm) di cui Trucco è il gestore, il 12 gennaio scorso, forse attratta da qualche odore particolare.

​Il timore del suo conduttore è che Malice potesse essere caduta in un crepaccio o essere rimasta bloccata tra i ghiacciai del Cervino. Oppure che avesse compiuto la traversata ed essere scesa sul versante svizzero a Zermatt, dove avrebbe potuto trovare accoglienza presso gli abitanti del paese.

Trucco crede che Malice, abituata a vivere in quel clima, come gli animali selvatici, “è tornata avvertendo l’arrivo del brutto tempo”.

Le sue condizioni di salute sono ritenute buone, anche se ha perso il tono muscolare. In due settimane dovrebbe comunque recuperare attraverso una dieta molto attenta e di apporto ridotto per evitare la torsione dello stomaco.