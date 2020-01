Leonardo acquisisce la svizzera Kopter e il suo elicottero SH09

Leonardo S.p.A. ha firmato un accordo di acquisto della società elicotteristica svizzera Kopter Group AG, dalla Lynwood (Schweiz) che la possedeva al 100%. L’operazione ha un valore economico di 185 milioni di dollari ed è soggetta a specifiche condizioni.

La mossa di Leonardo si inserisce nel piano industriale della società che prevedeva investimenti per sviluppare ex novo un elicottero con motore ibrido/elettrico. Questo investimento ora non servirà più perché Kopter ha già sviluppato soluzioni a propulsione ibrida ed ha in fase di sviluppo il Kopter SH09, un nuovo elicottero monomotore, che “si inserisce alla perfezione nella gamma prodotti di Leonardo offrendo opportunità per futuri ulteriori sviluppi tecnologici”, scrive la società italiana nel comunicato stampa.

“Le competenze della società svizzera permetteranno di accelerare lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie”, che si uniranno alle competenze e conoscenze già in possesso della Leonardo Helicopters.

Kopter resterà una legal entity autonoma e fungerà da “centro di competenza all’interno della Divisione Elicotteri di Leonardo”.

L’ad di Leonardo, Alessandro Profumo, ha dichiarato:

“Con questo accordo confermiamo il nostro impegno per il rafforzamento dei core business di Leonardo, a sostegno della nostra leadership in settori chiave. Con questa acquisizione introdurremo in azienda competenze e tecnologie pionieristiche che contribuiranno a mantenerci al vertice dell’innovazione e della competitività, assicurando al contempo la nostra solidità finanziaria”.

Video Kopter SH09

Qui sotto il video di presentazione dell’elicottero monomotore Kopter SH09 nella sua configurazione finale.