Sospetto contagio di coronavirus a Napoli: cinese ricoverato

Un cittadino cinese proveniente dalla provincia di Hubei, la zona da dove si è diffusa la nuova polmonite virale cinese, si è rivolto all'ospedale Pellegrini con sintomi sospetti tra i quali febbre e diarrea. Successivamente è stato subito attivato il protocollo previsto ed è stato trasferito all’ospedale Cotugno specializzato in malattie infettive.

Mentre presso l'Azienda Ospedaliera dei Colli il cittadino cinese è stato sottoposto agli esami di base, tra cui il tampone che stabilirà la presenza o meno del coronavirus.

In mattinata il direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, aveva parlato a Radio Crc dell’argomento dichiarando che “è partita una macchina organizzativa in tutto il mondo” e che “l'Asl Na 1 ha individuato i dispositivi in generale, ha trasmesso ai dipendenti delle linee guida per l'accettazione dei pazienti e, con il 118, ha messo in campo dei protocolli, perché anche in prima linea è importante dire ai nostri dipendenti come comportarsi, onde evitare il contagio", riporta Fanpage.

Qualche giorno fa c’era stato un falso allarme di coronavirus a Napoli riguardante una 63enne proveniente dallo Sri Lanka che aveva mostrato sintomi simili a quelli della polmonite virale.

Il coronavirus

Il morbo si sarebbe originato nella città di Wuhan e, per molti versi, sembra ricordare l'emergenza legata alla SARS del biennio 2002- 2003, il quale causò circa 800 vittime.

Finora gli esperti non sono riusciti a stabilire le modalità con le quali l'infezione abbia fatto la propria comparsa, sebbene sui media di tutto il mondo abbiano cominciato a circolare numerose indiscrezioni.

Per far fronte a una possibile pandemia, i Paesi di tutto il mondo hanno iniziato ad adottare importanti misure di prevenzione, effettuando lo screening di tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina.

2019-nCoV è stato rilevato in Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Vietnam, Cambogia, Singapore, Malesia, Thailandia, Nepal, Australia, Francia, Germania, Canada e Stati Uniti.