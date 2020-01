Foggia, a fuoco 23 mezzi per l'igiene urbana

A San Severo, nel foggiano, diversi mezzi per la raccolta dei rifiuti sono stati incendiati mentre si trovavano parcheggiati in un capannone. L'ipotesi è quella di incendio doloso.

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto, durante la notte, 23 mezzi a San Severo, nel Foggiano. I mezzi, appartenenti alla ditta Buttol srl che si occupa del servizio di igiene urbana del foggiano, erano parcheggiati in un capannone nella zona periferica della città.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza il perimetro dell'aerea interessata dall'incendio.

Diversi automezzi per la raccolta rifiuti sono andati in fiamme questa notte all’interno di un’azienda, roghi spenti dai #vigilidelfuoco, messa in sicurezza in corso #26gennaio San Severo (FG) pic.twitter.com/8wSX6ewxM1

Gli attentati a Foggia

Un'escalation criminale si è verificata da inizio anno a Foggia. Il 4 gennaio un'autobomba è esplosa nei pressi dello stadio comunale e solo il giorno prima era avvenuto un omicidio di stampo mafioso in cui ha perso la vita un 53enne, già minacciato dai clan nel 2016.

Questi atti erano stati preceduti, proprio la notte di Capodanno, da due bar incendiati probabilmente per il racket delle estorsioni. Nonostante il blitz delle Forze dell'ordine, che grazie alle perquisizioni hanno sequestrato un arsenale in dotazione alle famiglie mafiose, la criminalità è tornata a colpire solo pochi giorni fa.

All'alba del 16 gennaio, infatti, un ordigno è esploso davanti alla sede di un centro anziani. Un avvertimento contro il responsabile delle risorse umane del centro, Cristian Vigilante, testimone di un'inchiesta della Dda contro la mafia foggiana, già vittima di un altro attentato dinamitardo avvenuto agli inizi di gennaio.

Questa serie di attentati ha portato il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese a rinforzare i servizi di scorta e di controllo nel territorio di Foggia, con un potenziamento delle unità in forza alla polizia di Stato.