Coronavirus, a Roma rinviata la festa di Capodanno: "Non è il caso di festeggiare"

Il capodanno cinese viene festeggiato in diversi grandi centri italiani, tra cui Roma, Milano e Torino.

Come reso noto dalla comunità cinese di Roma, è stato deciso di rinviare i festeggiamenti per il Capodanno cinese.

A spiegare le motivazioni della scelta, legata al clima venutosi a creare per l'epidemia di coronavirus attualmente in atto in Cina, è stata la portavoce della stessa comunità, Lucia King:

"Abbiamo deciso di rinviare la festa per il Capodanno cinese in programma il 2 febbraio di San Giovanni a Roma. La festa deve essere rinviata perché c'è gente che sta male e non è il caso di festeggiare. Ci dispiace perché i preparativi duravano da tre mesi, ma in questo momento è la scelta migliore", sono state le sue dichiarazioni.

La nuova data delle celebrazioni sarà comunicata "in seguito", come spiegato dalla stessa King.

Come si apprende, i festeggiamenti sono stati rinviati anche a Milano, mentre a Torino le celebrazioni sono già cominciate nella giornata di venerdì.

Il Capodanno cinese in Italia

Il Capodanno cinese è una delle festività più tradizionali e maggiormente sentite in Cina, esso coincide con il calendario lunisolare, pertanto la data di inizio del primo mese può variare di 29 giorni, ed è compresa tra il 21 gennaio e il 19 febbraio.

In Italia i festeggiamenti del Capodanno cinese si tengono ogni anno in diverse città, tra cui Roma, Milano e Torino.

Di solito nella Capitale si assiste alla parata del Drago che, partendo da piazza dell'Esquilino, arriva fino a piazza San Giovanni.

Similmente, anche a Milano la comunità cinese ci tiene a salutare degnamente l'arrivo del nuovo anno, organizzando la grande parata del Dragone, che avrebbe dovuto tenersi zona di via Paolo Sarpi, nel cuore della Chinatown meneghina.

A Torino, invece, le celebrazioni dovrebbero culminare nei prossimi giorni nella tipica festa delle lanterne.