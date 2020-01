Paura ad Alessandria per l'incendio di un edificio abbandonato, gravi due persone

Ci sono volute quattro squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme sprigionate in uno stabile abbandonato, nel quartiere Pista ad Alessandria. L'incendio è divampato poco dopo le due di notte, e solo il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato la tragedia.

Una coppia, un uomo e una donna di identità sconosciuta, si trovavano a un piano superiore dello stabile, non ancora lambito dal fuoco. Intossicati dai fumi nocivi dell'incendio, sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco e ricoverati in codice rosso in ospedale.

La donna è stata fatta calare con una fune da uno dei balconcini dell'edificio, mentre l'uomo è stato accompagnato fuori.

Soccorse con l’autoscala dei #vigilidelfuoco due persone in uno stabile invaso dal fumo per l’#incendio di alcune masserizie al piano terra. È successo questa notte ad #Alessandria #salvataggiquotidiani #25gennaio pic.twitter.com/DOZaSBmxWx — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 25, 2020

L'incendio è scoppiato al piano terra, per cause accidentali.

Solo pochi mesi fa, nella notte tra il 4 e il 5 novembre, un incendio in una cascina scoppiato in provincia di Alessandria aveva causato la morte di tre vigili del fuoco, per l'esplosione di alcune bombole durante le operazioni di soccorso. In seguito alle indagini degli inquirenti, il proprietario dell'immobile, principale sospettato, ha confessato di essere stato egli stesso ad appiccare l'incendio, con la volontà di danneggiare la struttura, probabilmente per riscuotere l'assicurazione.