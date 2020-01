Coronavirus, un caso sospetto a Parma

Nuovo potenziale caso di virus cinese in Italia oggi, dopo il caso di ieri. Una donna di ritorno da Wuhan ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie.

La donna, ricoverata nel reparto di malattie infettive, è in buone condizioni di salute.

Attivate tutte le procedure previste dalle Aziende sanitarie di Parma. Ma il caso è solo sospetto.

Coronavirus

Alla fine di dicembre, un focolaio di polmonite precedentemente sconosciuta, successivamente identificato come un nuovo ceppo di Coronavirus, è stato registrato nella città cinese di Wuhan che è attualmente in isolamento a causa della paura che il virus si trasformi in un'epidemia.

Secondo i recenti dati, più di 900 casi di contagio sono stati confermati, e 26 persone sono morte a causa del cosiddetto Coronavirus. Le autorità cinesi hanno confermato che il virus può essere trasmesso uomo a uomo.

I pazienti hanno avuto come sintomi febbre e difficoltà respiratorie. Le radiografie toraciche di questi infetti mostrano lesioni invasive ai polmoni.