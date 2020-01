Cancerogeni e dannosi alla salute, distrutti 20 mila chili di limoni importati dalla Turchia

Erano stati trattati con prodotti cancerogeni e per questa ragione sono stati ritirati dal mercato in quanto "non commestibili".

Dopo i controlli effettuati è stato accertato che il prodotto non ha i requisiti per essere immesso nel mercato italiano, in quanto è stato trattato con sostanze ritenute dannose per la salute e cancerogene. I 20 mila limoni di qualità Meyer sono stati destinati al macero e oggi stesso il personale della Regione Sicilia provvederà alla distruzione.

Il carico di limoni di origine turca era stato sequestrato in seguito a controlli presso una ditta ortofrutticola importatrice, lo scorso 16 gennaio.

L'operazione di sequestro è stata condotta dal Corpo Forestale e dall'Ispettorato centrale per la qualità e la repressione delle frodi alimentari della Regione Sicilia.

Il provvedimento si era reso necessario in quanto gli agrumi non presentavano quelle caratteristiche previste dai regolamenti europei che rendono i prodotti idonei alla commercializzazione, ha sottolineato la Forestale.

Le reazioni della politica

Condanna unanime dalla politica. “Che sia di monito ed esempio, per quanti pensano di lucrare sulla salute e sull’economia dei Siciliani”, ha commentato l‘assessore regionale all’agricoltura, Edy Bandiera.

Sulla vicenda è intervenuto il palermitano Ignazio Corrao, europarlamentare del M5s, chiedendo i nomi degli importatori dei limoni cancerogeni.

"Vogliamo i nomi degli importatori che hanno avuto il coraggio di acquistare limoni tossici, non adatti al consumo umano nella terra che produce i limoni più buoni del mondo”, ha dichiarato.