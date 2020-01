Coronavirus, caso sospetto a Bari

Un caso sospetto a Bari. Lo afferma il Policlinico di Bari. In attesa dell'esito degli esami.

Un caso sospetto di contagio potrebbe essersi manifestato a Bari: la paziente, una cantante di ritorno da un tour in Oriente, avrebbe visitato la città di Wuhan e avrebbe presentato i sintomi della malattia. La cantante è ora ricoverata al Policlinico di Bari, con dolori respiratori, in isolamento, in attesa di accertare se si tratti del pericoloso virus cinese.

Come previsto dal protocollo diramato dal Ministero della Salute, i campioni biologici della paziente saranno inviati all'istituto Spallanzani di Roma per accertamenti.

Seconda la nota del Policlinico, "sono state adottate tutte le procedure di prevenzione previste. La paziente si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma".

In precedenza, è stato riferito che quattro persone in Scozia sono state sottoposte ai test per l'infezione da Coronavirus.

Coronavirus

Alla fine di dicembre, un focolaio di polmonite precedentemente sconosciuta, successivamente identificato come un nuovo ceppo di Coronavirus, è stato registrato nella città cinese di Wuhan che è attualmente in isolamento a causa della paura che il virus si trasformi in un'epidemia.

In risposta all'epidemia le autorità di Huanggang, una città vicina a Wuhan che ospita più di sette milioni di persone, hanno sospeso aerei e treni in entrata e in uscita dalla città.

Secondo i recenti dati, più di 600 casi di contagio sono stati confermati, e 18 persone sono morte a causa del cosiddetto Coronavirus.

Le autorità cinesi hanno confermato che il virus può essere trasmesso uomo a uomo, e i casi di infezione sono già stati registrati a Hong Kong, Taiwan, Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Macao con la recente comparsa a Singapore.

I pazienti hanno avuto come sintomi febbre e difficoltà respiratorie. Le radiografie toraciche di questi infetti mostrano lesioni invasive ai polmoni.