Coronavirus, volo dalla città isolata di Wuhan arrivato a Roma: 202 passeggeri passati allo scanner

Il Ministero della Salute ha disposto l'innalzamento delle misure di controllo per contrastare la diffusione del coronavirus e ha intensificato rete di sorveglianza per prevenire e fronteggiare il rischio contagio. Le nuove misure sono state adottate nei confronti dei 202 passeggeri del volo di linea della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 4.50 nello scalo internazionale dell'aeroporto di Fiumicino, proveniente proprio da Wuhan, la città cinese epicentro dell'epidemia.

I viaggiatori hanno transitato per un "canale sanitario" distante dalle altre aree di transito e sono stati sottoposti a speciali scanner che ne hanno controllato la temperatura corporea. In seguito sono stati accolti in un'area appositamente attrezzata e isolata, dove sono stati sottoposti agli altri controlli previsti dalla procedura prevista dal ministero della Sanità. Nessun caso sospetto sinora.

Prima di lasciare l'aeroporto, i passeggeri, per lo più di nazionalità cinese, alcuni italiani e una coppia di australiani, dovranno provvedere alla compilazione di una scheda che indichi destinazione e percorso una volta sbarcati. Queste misure sono necessarie alla prevenzione del contagio e della diffusione nel caso in cui la malattia si sviluppasse successivamente, dopo la fase di incubazione.

La compagnia China Southern Airlines effettua tre voli a settimana. L'aereo atterrato questa mattina a Fiumicino rientrerà in Cina nella città di Canton, non da Wuhan. Per la città focolaio dell'epidemia, di quasi nove milioni di abitanti, è stato disposto lo stop al trasporto pubblico, che prevede la chiusura temporanea di stazioni di treni, terminal autobus e aeroporti. Il blocco è attivo dalle 10.00, orario locale, del 23 gennaio.