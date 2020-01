Dimissioni Di Maio da M5s, Salvini vede la fine del governo

Il leader della Lega Matteo Salvini ha commenta subito la decisione del suo ex collega di governo durante il primo esecutivo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte di lasciare la guida politica del Movimento Cinque Stelle attraverso una nota.

"Di Maio abbandona la guida dei Cinque Stelle al tracollo, Zingaretti annuncia lo scioglimento del Pd, Renzi litiga con tutti. Il governo è finito", è convinto il leader del Carroccio, nonostante le stesse rassicurazioni del capo della Farnesina durante la conferenza stampa odierna, in cui ha esplicitamente dichiarato che l'esperienza di governo continua, così come la sua permanenza al dicastero diplomatico.

​Nonostante le rassicurazioni, una prima conseguenza di fatto esiste già per l'esecutivo. Come spiegato da Vito Crimi, capo politico ad interim del MoVimento secondo il regolamento, il ministro degli Esteri non sarà più il numero uno della delegazione del Movimento Cinque Stelle all'interno del governo, ma verrà rimpiazzato da qualche altro esponente. Tuttavia anche Crimi ci tiene a sottolineare che per il governo non cambierà nulla.

L'opinione di Salvini sulla fine del governo Conte-bis è condivisa dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che auspica allo stesso tempo il ritorno alle urne il più presto possibile.

#Zingaretti tenta di nascondere il Pd e #DiMaio si dimette da capo politico del M5S: assistiamo alle battute finali di un Governo fantoccio, nato nel palazzo al solo scopo di non far decidere agli italiani da chi essere rappresentati. FDI non starà in silenzio: #ElezioniSubito. pic.twitter.com/T024IOtND6 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 22 gennaio 2020

​Conte: governo va avanti

"La scelta di Luigi Di Maio di lasciare la guida del Movimento Cinque Stelle mi rammarica, ma è una decisione di cui prendo atto con doveroso rispetto. Bisogna riconoscergli il merito di tanti risultati ottenuti: penso all'impegno profuso per la giustizia sociale e la legalità, a misure come il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione e la lotta ai privilegi della classe politica", ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, citato dall'Adnkronos.

Conte ha aggiunto che le dimissioni di Di Maio dalla guida politica del M5s sono "una tappa di un processo di riorganizzazione interna al Movimento 5 Stelle ormai in corso da tempo e che, sono persuaso, non avrà alcuna ripercussione sulla tenuta dell’Esecutivo e sulla solidità della sua squadra. Il nostro obiettivo continuerà a essere quello di costruire, incidere e fare la differenza".

"Con Luigi Di Maio continueremo a lavorare fianco a fianco fino al 2023 per consolidare il ruolo di primo piano dell’Italia nell'Europa e nel mondo", ha concluso il presidente del Consiglio.

Raggi: avanti a testa alta

