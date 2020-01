Toti, inchiesta finanziamenti attività politica: ‘Nulla da nascondere’

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria si difende dalle accuse di aver usato indebitamente il denaro ricevuto per finanziare la sua campagna politica.

Giovanni Toti si difende dalla notizia pubblicata dai quotidiani, secondo cui alcune associazioni e comitati che sostengono da anni la sua attività politica sarebbero sotto inchiesta.

“Posso solo ribadire che abbiamo sempre seguito alla lettera e con rigoroso scrupolo la sostanza e la forma della legge. Ogni sostegno ricevuto è stato registrato e comunicato con assoluta trasparenza, secondo le norme vigenti, agli enti di sorveglianza e pubblicato su internet. Non abbiamo nulla da nascondere”.

Il presidente della Regione Liguria vuole tranquillizzare quanti hanno sostenuto la sua attività politica, a loro rivolge queste parole:

“Ogni euro versato da chi ha voluto aiutarci è stato dedicato solo e soltanto all’attività politica che stiamo facendo per dare il nostro contributo a migliorare la nostra regione e il Paese”.

Nessuno ha ricevuto nulla in cambio

Mette le mani avanti Toti e scrive su Facebook che:

“Tutti gli amici che ci hanno aiutato nel gestire le nostre campagne elettorali o che hanno contribuito ad esse lo hanno fatto senza secondi fini, non avendo ricevuto in cambio alcunché se non la soddisfazione di partecipare a una bella avventura politica. Anzi, lo hanno fatto prendendosi qualche noia immeritata, come dimostra questa mattinata”.

Le interviste per difendersi dalle accuse

Giovanni Toti ha rilasciato due interviste a La Stampa e al Secolo XIX per fornire la sua versione dei fatti e difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte, a proposito di presunti finanziamenti illeciti o di presunti favoritismi, in cambio di denaro ricevuto per sostenere la sua attività politica.

E ai partiti dell’opposizione che gli chiedono trasparenza sulla vicenda dice:

“Alle opposizioni che chiedono chiarezza dico che la nostra trasparenza è massima. Ogni euro è stato speso e rendicontato per attività politica e mai un centesimo è stato impiegato per spese personali”.