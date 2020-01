Virus cinese: primi voli dall’epicentro, Fiumicino prepara gli scanner anti febbre

Previsto per domani, giovedì 23 gennaio il primo volo andata e ritorno per Wuhan, la metropoli cinese epicentro del misterioso e pericoloso coranavirus dilagante in Cina. Le autorità italiane annunciano che si cauteleranno attivando degli speciali scanner per il controllo della temperatura corporea.

Iniziano proprio questo giovedì i voli diretti per Wuhan, la città industriale da 10 milioni di abitanti della Cina orientale epicentro del focolaio del nuovo coronavirus del quale sappiamo ancora poco e per questo tiene in allerta l’intera comunità internazionale.

Il Ministero della Salute cerca di tranquillizzare facendo osservare, in comunicato ufficiale, che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ritiene le probabilità di introduzione del virus nell’Unione europea moderate.

Tuttavia lo stesso Ministero ha d’altro canto ordinato la misura speciale dell’introduzione all'aeroporto di Fiumicino degli scanner per il controllo della temperatura corporea, speciali strumentazioni capaci di indicare se un passeggero in arrivo ha la febbre. La misura sarà abbinata alla compilazione di speciali questionari per i passeggeri in arrivo dalla Cina nei quali questi saranno tenuti a descrivere i loro ultimi spostamenti.

I passeggeri sbarcati che dovessero risultare febbricitanti, e il cui percorso di arrivo dovesse risultare dubbio, saranno sottoposti ad esami più approfonditi nonché eventualmente condotti in isolamento se necessario.

A ieri i casi accertati del nuovo coronavirus erano stati quasi trecento con 270 manifestati nella sola provincia di Wuhan. Il Ministero della Salute assicura che per l’inaugurazione della nuova tratta diretta Roma-Wuhan l’intero sistema precauzionale sarà correttamente operativo.