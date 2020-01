Piattaforma on demand Disney+ arriva in Italia

Arriva anche in Italia Disney+, la piattaforma on demand con i film e le serie TV della Walt Disney. Marvel e Pixar saranno presenti sulla stessa piattaforma. Quanto costerà il servizio?

L’arrivo anche in Italia della nuova piattaforma on demand Disney+ è stato annunciato da tempo, ma ora c’è la data ufficiale. Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo 2020.

I più piccoli ed i grandi possono ora esultare, in attesa di restare meravigliati a bocca aperta nel guardare Topolino e Paperino con i suoi amici nella "Casa di Topolino", Minni e Paperina nella loro “Bianca boutique”.

Ma non solo, tutti i film della Disney saranno disponibili su un’unica piattaforma digitale e a pagamento ovviamente.

Il 24 marzo la piattaforma di streaming sarà disponibile anche nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Austria e Svizzera. Insomma, una grande festa Disney europea ciascuno comodamente sprofondato nel suo divano o sdraiato sul lettino della cameretta per la gioia di mamma e di papà.

Su Disney+ anche Pixar e Marvel

Accanto allo storico ‘Fantasia’, la piattaforma streaming Disney+ avrà nel suo catalogo i film Marvel, Pixar, Star Wars!, i documentari di National Geographic e ancora serie TV inedite e film appositamente prodotti per la piattaforma e che non vedremo mai al cinema.

Tutti rintanati in casa a destreggiarci tra Netflix, che può vedere in Disney+ una seria concorrente, Amazon play, Chili, Rakuten TV, Infinity TV, Tim Vision, Apple TV e chi più ne ha… ne aggiunga.

Quanto costa Disney+?

Niente paura, nessun salasso, Disney+ costerà 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno per chi vorrà risparmiare.

Accesso simultaneo a 4 stream e niente pubblicità che interrompono la visione ai nostri bimbi.

Quanti dispositivi potranno usare i clienti? Fino a 10 e con la facoltà di impostare fino a 7 profili pensati per quelle rare famiglie numerose italiane.

Si legge Disney+, ma non tutto è per bambini

A dispetto del nome, dal momento che vi saranno anche i film Marvel, è bene sapere che non tutti i contenuti saranno adattissimi ai più piccoli. Per questo motivo c’è la possibilità, da parte degli adulti, di filtrare i contenuti adatti ai più piccoli creandogli un profilo apposito.

Le serie disponibili su Disney+

Tra le serie disponibili le più note come: ‘The Mandalorian’, scritta e prodotta da Jon Favreau; ‘High School Musical: The Musical: The Series’, versione moderna del franchise di successo; ‘The World According To Jeff Goldblum’.

E poi il meglio dei film Disney in cui immergersi, perdersi e si spera in compagnia dei propri figli.