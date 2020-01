Fellini: dal ‘Libro dei Sogni’ il francobollo per i 100 anni dalla nascita

In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, Poste Italiane annuncia l’emissione da oggi di un francobollo commemorativo dedicato al Maestro del valore di 1,10 Euro. Su Ebay già in vendita a 1,70.

E’ iniziata questa mattina l’emissione del francobollo ordinario di tariffa B, 1,10 Euro, dedicato al centenario della nascita del Maestro riminese.

Pur essendo la tiratura affatto limitata, mezzo milione di esemplari, e pur l’emissione appena iniziata, su Ebay è già iniziata la vendita dei singoli francobolli da parte di privati a prezzi che vanno dagli 1,60 ai 1,70 euro. Il soggetto del francobollo è un autoritratto dello stesso Fellini tratto dal suo ‘Libro dei Sogni’.

Il Libro dei Sogni

Il Libro dei Sogni è il diario che il regista tenne dagli anni sessanta fino al 1984 in cui annotava appunto i suoi sogni sotto forma di disegni e didascalie. Questa opera, acquistata dalla Fondazione Fellini nel 2006 e devoluta al Comune di Rimini nel 2015, è attualmente esposta al Museo della Città. Consta in due volumi contenenti oltre 400 fogli. Potremmo definire il ‘Libro dei Sogni’ come una sorta di matrice per sceneggiature oniriche.

I disegni rappresentavano i sogni o gli stati emozionali dell’artista, i quali poi, egli trasformava in pellicola. L’autoritratto scelto per il francobollo rappresenta un profilo pensieroso ma ispirato, probabilmente in fase creativa.