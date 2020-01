Basilicata, scontro tra tifosi del Melfi e del Rionero: un morto e due feriti

In Basilicata, presso la stazione ferroviaria di Vaglio Basilicata, le tifoserie della Vultur Rionero e del Melfi sono entrati in contatto e al termine della battaglia sul selciato della stazione sono rimasti due feriti e un uomo di 33 anni morto, ed appartenente alla fazione del Vultur Rionero.

Il fatto appare come inspiegabile per tutta una serie di motivi. In primis le due squadre, che militano nello stesso campionato di calcio, oggi non si sfidavano; in secondo luogo la stazione ferroviaria di Vaglio è chiusa; in terzo luogo le partite delle rispettive squadre si giocavano a 50 chilometri l'una dall'altra.

Secondo una prima ricostruzione il fatto sarebbe avvenuto su una parallela della E847 ‘Basentana’, nei pressi della stazione ferroviaria Vagli Basilicata. Un’auto con a bordo tifosi del Melfi, avrebbe investito i tre tifosi del Rionero, ammazzandone uno sul colpo e ferendo gravemente gli altri due. Questi ultimi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza distante 14 chilometri dal luogo dell'evento e uno dei due è considerato in condizioni gravi.

Dove erano diretti i tifosi del Melfi e del Rionero? I conti non tornano

I tifosi del Melfi erano diretti a Tolve dove si disputava la partita del girone di Eccellenza, mentre i tifosi del Rionero erano diretti a Brienza per assistere alla partita contro quest’ultima.

Da notare che Tolve e Brienza, distano tra loro 54 chilometri e, rispetto alla città di Potenza, si trovano in due direzioni esattamente opposte.

E' anche vero che Melfi e Rionero, da un punto di vista geografico, sono vicinissimi e collegati tra loro. Con molta probabilità le due tifoserie devono aver viaggiato sulle stesse strade per un certo tragitto, ma resta un mistero il perché la tifoseria del Rionero non abbia poi proseguito per Potenza ed abbia deciso di prolungarsi verso Vaglio Basilicata. Quest'ultima avrebbe dovuto invece prendere tutt'altra strada molto prima.

Che le due tifoserie si stessero inseguendo, fino al tragico epilogo?

Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia.