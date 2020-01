Salvini, se l’antisemitismo è in crescita in Europa è colpa dei migranti musulmani

Il ‘pensatore’ Matteo Salvini non si smentisce e adesso arriva a dire che se c’è più antisemitismo in Europa, è perché sono arrivati una marea di migranti musulmani.

“La presenza massiccia in Europa di migranti provenienti da paesi musulmani, compresi molti fanatici che ottengono totale sostegno da alcuni intellettuali, porta alla diffusione dell'antisemitismo, anche in Italia”, lo ha detto durante l’intervista rilasciata al quotidiano israeliano Israel Hayom.

Salvini nella medesima intervista aveva anche promesso che il giorno in cui lui sarà il presidente del Consiglio dell’Italia, riconoscerà Gerusalemme quale capitale d’Israele.

L’antisemitismo che arriva sui barconi

L’antisemitismo che arriva sui barconi nel film di Checco Zalone, Tolo Tolo, non era presente purtroppo, peccato perché avrebbe sicuramente aggiunto molta più ironia al film.

E dai barconi carichi di antisemitismo, si passa alle cattedre universitarie dell’antisemistismo:

“collegato al fatto che alcuni, tra accademici e media, si siano mobilitati contro Israele e alimentino odio nei confronti di Israele per giustificare l'antisemitismo. C'è, ovviamente, un antisemitismo”.

Dai migranti antisemiti ai comunisti antisemiti

Ma l’accozzaglia salviniana non si ferma qui e dopo aver incolpato i migranti musulmani di portare via mare, come souvenir, l’antisemitismo in Europa e in Italia, ecco spuntare anche l’antisemitismo comunista, per giunta associato a quello nazista.