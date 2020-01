Richiamo del sabato sera fatale per detenuto di 86 anni: evade per andare al night club

Siamo in provincia di Sassari, a Valledoria e qui risiede un uomo di 86 anni (ma non chiamatelo nonnetto) che non ha resistito al fascino delle sale da ballo e del night club. I Carabinieri della stazione di Valledoria lo hanno sorpreso in un night club a godersi la bella vita come un normale cittadino.

Condannato per ricettazione, l’86enne ora rischia di finire in carcere, ma questa volta dietro le sbarre, con l’accusa di evasione.

Ma il giudice ha disposto ancora una volta gli arresti domiciliari temporanei per l’uomo, che ora è in attesa del processo penale per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo, come alternativa aveva chiesto l’affidamento ai servizi sociali, ma gli era stata negata l’applicazione della misura alternativa.

Data la sua non giovane età, l’86enne che si crede John Travolta nei suoi anni migliori, con molta probabilità non finirà in carcere al termine del processo, ma ancora su una poltrona di un night club, dimostrando ancora una volta quanto siano poco efficaci ed educative le pene alternative al carcere.