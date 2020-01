Dramma sulla A4, travolto e ucciso uomo che viaggiava in bicicletta in autostrada

Un'uomo di 60 anni è stato investito ed ucciso sull'autostrada A4 Milano-Venezia, dove si stava muovendo in sella alla propria bicicletta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.50, all'altezza del tratto tra la barriera Milano est e Agrate. L'uomo è stato travolto da una Skoda guidata da un 47enne di Brescia, che è rimasto illeso. Nonostante il pronto intervento del 118, per il 60enne non c'è stato niente da fare.

La Polizia stradale di Seriate, che si è occupata dei rilievi, sta ora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti per capire il motivo per cui l'uomo si trovava lungo l'autostrada a bordo della sua bici.

In bici in autostrada

All'ingresso delle autostrade italiane l'apposita segnaletica verticale indica che la circolazione in bicicletta è vietata. Nonostante questo, non si tratta della prima volta che vengono trovate persone circolare in bicicletta lungo le autostrade. A luglio del 2019 un sedicenne di origine asiatica era stato fermato dalla Polizia stradale sull’autostrada A11 in Toscana mentre viaggiava sulla sua bici da Pistoia in direzione Pisa.