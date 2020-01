Federica Brignone vince lo slalom gigante del Sestriere

Sulla pista Kandahar-Giovanni Alberto Agnelli del colle del Sestriere, davanti a 20 mila spettatori, è andato in scena lo slalom gigante valevole per la Coppa del Mondo di sci.

Dopo una seconda manche al cardiopalma la ventinovenne valdostana ha tagliato il traguardo in prima posizione, ex-aequo con la slovacca Petra Vhlova in 2' 21'' 15. Terza, staccata di un centesimo, l'americana Mikaela Shiffrin. Al nono posto Sofia Goggia, staccata di 1'65'', al decimo Marta Bassino, in ritardo di 1'74''.

Посмотреть эту публикацию в Instagram MERAVIGLIOSI!!!! Публикация от @ skiworldcupsestriere 18 Янв 2020 в 4:28 PST

La tappa di Coppa del Mondo al Sestriere continua domenica 19 gennaio con lo slalom gigante parallelo.

Nelle altre gare disputate oggi, l'azzurro Dominik Paris ha conquistato il secondo posto della discesa libera del Lauberhorn, a Wengen, dietro allo svizzero Beat Feuz.

L'Italia, con Cortina d'Ampezzo ospiterà anche le finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino dal 18 al 22 marzo, preludio ai Campionati del mondo del 2021 ed alle Olimpiadi Invernali del 2026.