Roma, forte esplosione in un villino in provincia di Roma: tre feriti

Una forte deflagrazione è avvenuta nella zona seminterrata di un villino a Valcanneto, a Cerveteri, in provincia di Roma.

E' di tre feriti, tra cui anche un pompiere, il bilancio di una forte esplosione è avvenuta nella zona seminterrata di un villino, situato in zona Valcanneto, a Cerveteri, in provincia di Roma.

Un uomo e una donna sono stati immediatamente ricoverati in ospedali, ma le loro condizioni sembrano stabili e i due non sono in pericolo di vita..

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cerveteri per le operazioni di soccorso, con uno dei pompieri che è rimasto ferito dopo essere rimasto coinvolto in una seconda esplosione.

Gli inquirenti stanno ora indagando per chiarire le dinamiche di questo incidente, anche se le prime indiscrezioni parlano di una possibile perdita dell'impianto GPL.