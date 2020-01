Renzi ancora sul Movimento 5 stelle: ‘È finito’

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle, nonostante siano al Governo schierati dalla stessa parte, il leader di Italia Viva non smette di pungolare i pentastellati.

Matteo Renzi torna sul Movimento 5 stelle e ancora una volta per bastonarlo, nonostante Italia Viva (il partito dell’ex premier) sia al governo con loro.

Finge di dare consigli a Di Maio, Renzi, anche se sa che lui non li accetterebbe mai e, comunque, “non credo di dovergli dare consigli”, dice al programma ‘L’Aria che Tira’ andato in onda su La7.

"Un consiglio a Di Maio? Non credo di dovergli dare consigli e sopratutto non credo li accetterebbe da me... Comunque è chiaro che il Movimento 5 Stelle ha finito la sua parabola", ha detto Renzi.

Renzi, che aveva già pesantemente criticato il M5s in una recente intervista a El Pais e in precedenza durante una intervista rilasciata al Corriere della Sera, parla anche di doppia morale del M5s. In questo caso si riferisce al caso del neo ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e della tesi di specializzazione che conterrebbe dei testi plagiati o comunque mancanti delle citazioni appropriate.

“Quando tocca agli altri, li massacrano. Quando tocca a loro, fanno finta di niente”, dice Renzi a proposito della Azzolina.

Discutere dei problemi

A Di Maio e Di Battista manda a dire che se vogliono discutere di questioni economiche, lui è disponibile, a a partire “dall’abbassare le tasse per davvero, e non per finta”.

Non si possono fare spot come quello sul taglio ai vitalizi per cambiare le cose, aggiunge Renzi.

”Io il vitalizio non ce l'ho, Di Maio ce l'ha ancora, io no. Cosa serve all'Italia? Vi accontentate degli spot o andate alla sostanza?”

La telefonata con Zingaretti

Renzi avrebbe telefonato a Zingaretti a Natale, e questi non smentisce e fa capire che la telefonata c’è stata per davvero. A Zingaretti il leader di Italia Viva chiede di dargli una mano a “sbloccare alcuni cantieri”.

Renzi su Sardine

Il leader di Italia Viva ha anche risposto alle critiche delle Sardine nei suoi confronti su Twitter: