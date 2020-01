Napoli, scontro tra treni sulla Metro Linea 1

Scontro fra 3 treni sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli, per cause da accertarsi i treni si sono scontrati frontalmente questa mattina.

Scontro tra 3 treni della Metropolitana di Napoli intorno alle ore 7:00 di questa mattina 14 gennaio, l'incidente è avvenuto sulla Linea 1 tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola.

L'impatto è avvenuto in un punto stretto della linea subito dopo la fermata Colli Aminei. Due treni si sono scontrati frontalmente ed hanno passeggeri a bordo, mentre il terzo treno sopraggiunto non aveva passeggeri a bordo.

Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, via Twitter ha postato una foto dell'accaduto e afferma che:

"Lo scontro è avvenuto tra un treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1".

++ Scontro fra treni della metro a Napoli ++



(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Incidente intorno alle 7 tra tre treni della linea 1 della metropolitana di Napoli appena fuori dalla stazione Piscinola. Lo scontro è avvenuto tra un treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1. pic.twitter.com/FndrcLD44K — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) 14 января 2020 г.

In corso le operazioni dei soccorsi per evacuare i treni coinvolti nell’incidente, pre-allertati tutti gli ospedali della zona collinare di Napoli per accogliere i feriti, ma al momento non si segnala nessun codice rosso. Tuttavia i feriti sono 13, trasportati con le ambulanze del 118 presso i pronto soccorso della città. Tre dei feriti sono i macchinisti, gli altri dieci sono i passeggeri del "treno marciante", lo riporta Il Mattino di Napoli.

La società del trasporto pubblico partenopeo che gestisce la linea metropolitana, ANM, via social network fa sapere che la “circolazione è temporaneamente sospesa sull’intera tratta” ferroviaria.

#Anm 🚈❌ METRO LINEA 1: CIRCOLAZIONE TEMPORANEAMENTE SOSPESA SU INTERA TRATTA. — anm - Napoli (@anmnapoli) January 14, 2020

​Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente potrebbe essere stato causato da un errore umano, ma al momento tutte le ipotesi sono aperte. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri.

Aggiornamento sulla circolazione fornito dall'ANM

L'ANM conferma con un aggiornamento delle ore 9:00, lo stop all'intera Linea 1 della metropolitana che "sta procurando afflussi diffusi su diverse linee su gomma". Per tale motivo l'ANM comunica che sono state

"Potenziate le linee bus a maggiore affluenza: #139 (Cardarelli - Dante), #168 (Frullone - Dante), #604 (Cardarelli - Dante), #R2 ( Brin - Trieste e Trento), #R5 (Brin - Scampia)".