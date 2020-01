A Roma si fermano autoveicoli diesel per troppo smog

C’è troppo smog a Roma, come del resto in tante altre grandi città d’Italia dove non piove da giorni. Ed ecco allora la decisione di vietare il centro della Capitale ai veicoli diesel, considerati i più inquinanti in assoluto.

Divieto scattato per l’intera giornata di martedì 14 gennaio perché, si legge nella nota diffusa dal Campidoglio, “le centraline di monitoraggio sulla qualità dell'aria, nella giornata di ieri a Roma, hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10 in molte zone della città”.

​Estensione del divieto di circolazione

Il divieto era già vigente nei giorni 12 e 13 gennaio, ma l’alta concentrazione di inquinanti nell’aria ha costretto la sindaca Virginia Raggi ad emettere una nuova ordinanza, la numero 11 del 13 gennaio 2020, con cui estende la limitazione ai veicoli diesel nella città eterna.

Il divieto per gli autoveicoli diesel a Roma del 14 gennaio

Il divieto per i veicoli diesel nella Capitale, è in vigore dalle ore 7:30 alle ore 20:30 del 14 gennaio, e si attua nella ZTL “Fascia Verde”.

Vietato l’ingresso nella Capitale anche ai ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed 1; agli autoveicoli a benzina Euro 2; agli autoveicoli diesel Euro 3.

Ma il divieto per i diesel, anche di omologazione Euro 4, è in vigore nelle fasce orarie 7:30 – 10:30 e 16:30 – 20:30.

Limitazioni agli impianti termici

Una apposita ordinanza della sindaca Raggi, limita anche l’utilizzo degli impianti termici “sull’intero territorio comunale” allo scopo di combattere l’inquinamento ambientale che ha superato i livelli di guardia nella città di Roma.