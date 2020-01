Ministra Istruzione Azzolina e la tesi ‘copiata’, per Salvini deve andare a ‘Casa’!

Spunta il caso della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, neo eletta nel suo incarico, che avrebbe copiato alcuni brani della sua tesi di laurea. A riportare la notizia La Repubblica e la Lega di Salvini c’è andata giù subito duro.

Il segretario del carroccio, non è ancora rientrato dal tour elettorale, che via Facebook dice subito la sua:

“Fare peggio di Fioramonti, quello di tassa sulle merendine e crocifissi vietati, sembrava impossibile. E invece Azzolina ci stupisce: non solo si schiera contro i precari, ma ora scopriamo che copia pure le tesi di laurea. Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa”.

Sul caso interviene, sempre della Lega, Giorgia Latini vicepresidente della Commissione cultura a Montecitorio, che via Facebook fa sapere:

“Chiederemo al ministro Azzolina di venire subito in Aula a riferire e di rassegnare immediate #dimissioni, come già in passato hanno fatto i suoi omologhi in altri Paesi, perché gli #italiani e il mondo della #scuola meritano #rispetto e verità!!”

Se dovesse essere vero che si tratta di una copiatura dolosa e non di normali citazioni, queste ultime lecite e ammesse in una tesi di laurea, allora saremmo di fronte a un forte scandalo e problema per il Governo Conte bis, con una delle dimissioni lampo, più lampo nella storia della Repubblica italiana.

Per ora la ministra Azzolina non ha commentato l’accusa.