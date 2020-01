Giovanni Custodero è morto, il calciatore del Fasano aveva scelto la sedazione profonda

Giovanni Custodero giovane calciatore del Fasano calcio a 5, a soli 27 anni si è spento dopo aver lottato contro il sarcoma osseo.

Alcuni giorni fa, via Fecebook, aveva annunciato la sua decisione di ricorrere alla sedazione indotta per essere così posto in una condizione di coma farmacologico. Giovanni il 6 gennaio scorso aveva scritto di non riuscire più “a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che il destino ha in serbo per me”.

L’ha considerata la sua ultima battaglia, lui contro il sarcoma, lui che nel combattimento ha consumato tutte le energie e il mostro che invece ha continuato a nutrirsi delle sue energie.

Giovanni ha voluto salutare tutti coloro i quali ha incontrato nella sua vita e quanti, anche a distanza, attraverso i social, gli sono stati accanto.

“Spero di essere stato d’aiuto a molte persone. Per questo voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: LA MIA FORZA. Un abbraccio. Gio”.

Tre anni di lotta e di beneficenza, col sorriso

Giovanni ha scoperto di essere malato di sarcoma osseo nel 2017 e da allora ha sempre combattuto la sua malattia con il sorriso, condividendo sui social le sue vicissitudini e rendendosi attore protagonista di campagne di beneficenza.

Il saluto dello US Fasano calcio a Giovanni Custodero

Via Facebook è arrivato anche il messaggio pubblico di cordoglio e di saluto dello US Fasano calcio a Giovanni Custodero e alla sua famiglia, di cui il giovane ne era il portiere nella squadra di calcio a 5 che milita in C2.

“A te che ci hai insegnato tanto.

A te che ci hai fatto capire quanto sia bella la vita e quanto siano futili le cose per cui ci arrabbiamo.

A te che lottando per te stesso ci hai insegnato l'importanza della lotta.

Adesso riposa in pace Guerriero”.