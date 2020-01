Riforme, Di Maio su Salvini: "Ricoveratelo. Lo dico con simpatia"

"Ieri la Lega ha firmato per il referendum contro il taglio dei parlamentari... I leghisti si sono rimangiati la parola, perché? Perché se hai mille parlamentari hai più soldi nel partito e la Lega, che deve ancora rispondere sui 49 milioni di euro, ora ha bisogno di soldi perché è una macchina mangia-soldi e vuole avere più poltrone in Parlamento", ha detto Di Maio.

"Io non vedo l'ora di fare questa campagna referendaria in un confronto con Salvini che dall'altra parte dice No [al taglio] perché mille parlamentari sono importanti e c'è un problema di democrazia. Io voglio ascoltarlo mentre lo dice perché sarà molto interessante. E se invece verrà dirvi che lui vota Si al taglio dei parlamentari gli dovete chiedere perché vi sta facendo spendere centocinquanta milioni di euro di vostre tasse per un referendum su una cosa su cui lui è d'accordo. Ricoveratelo a quel punto. Lo dico ironicamente, con simpatia..."

Ieri è stato superato abbondantemente il numero di firme necessarie in parlamento, per avviare la richiesta del referendum abrogativo della riforma che prevede il taglio dei parlamentari. Riforma che è stata per anni bandiera del M5S e portata avanti da Luigi Di Maio.