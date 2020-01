Confermato lo sciopero nazionale trasporto aereo del 14 gennaio

Dopo l'incontro avvenuto venerdì con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA hanno confermato lo sciopero nazionale del trasporto aereo per il 14 gennaio.

"Gli scioperi nazionali del 14 gennaio che interesseranno numerose aziende e vettori del trasporto aereo nonchè Enav, sono tutti confermati. Il settore è attraversato da tempo da pesantissime crisi ed inefficienze di sistema per mancanza di necessarie iniziative da parte di questo e del precedente Governo, che stiamo reiteratamente chiedendo", si legge in una nota congiunta dei sindacati.

​"Prima fra tutte l'avvio del tavolo presso il Mit per la definizione di regole che mettano fine al dumping contrattuale ed alla competizione selvaggia tra le imprese dei servizi di terra e tra i vettori. Ciò è necessario anche per creare condizioni che sostengano il rilancio e lo sviluppo delle imprese e dei vettori italiani, tra i quali Alitalia e Air Italy, per i quali chiediamo urgente convocazione di una sede di confronto istituzionale", affermano le quattro organizzazioni sindacali nella nota congiunta, aggiungendo poi la richiesta di un contratto nazionale di settore come riferimento minimo retributivo e normativo per tutti coloro che operano negli aeroporti italiani in seguito alla "gravissima decisione di stralciare dal decreto Milleproroghe il finanziamento del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo, necessario a salvaguardare il reddito di migliaia di famiglie".

"Tutte queste ragioni, non solo ci fanno confermare gli scioperi previsti il 14 gennaio, ma siamo pronti a proseguire con altre iniziative, affinché il Governo passi urgentemente dalle dichiarazioni di buone intenzioni ai fatti concreti, istituendo subito il Tavolo sul trasporto aereo, convocando quello di Alitalia per fare chiarezza e coinvolgere i lavoratori nelle decisioni, e dotando il settore del necessario finanziamento del Fondo per la protezione di tutti i dipendenti di aziende e vettori in crisi", conclude la nota dei sindacati.

Lo sciopero, già annunciato a fine del 2019, è stato preceduto da altri scioperi sul trasporto aereo, tra cui lo sciopero nazionale di Alitalia del 13 dicembre.