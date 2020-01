Migranti, 42 persone salvate dalla Sea Watch in zona SAR maltese

La loro imbarcazione si trovava in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso maltese, ma le autorità locali non erano intervenute.

La Sea Watch 3, l'imbarcazione della omonima ong, ha prestato soccorso ad un barcone che si trovava in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso (SAR) maltese.

A renderlo noto è la stessa ong a mezzo Twitter, specificando che a bordo si trovavano 42 persone, che "correvano un serio rischio di ipotermia".

Stando a quanto riferito da Sea Watch, il barcone era già stato segnalato nel pomeriggio di ieri alle autorità competenti maltesi, che però avevano rifiutato di inviare i soccorsi.

Alle 4 del mattino la #SeaWatch3 ha soccorso altre 42 persone in zona SAR Maltese.



L'imbarcazione su cui viaggiavano era stata segnalata ieri pomeriggio ma le autorità Maltesi si sono rifiutate di intervenire.



Le persone a bordo correvano un serio rischio di ipotermia. pic.twitter.com/uQgPUcPKgr — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 10 января 2020 г.

​L'inizio del nuovo anno non ha fermato gli sbarchi dei migranti in Italia: proprio ieri a Santa Maria di Leuca, in Salento, un'imbarcazione con 30 persone a bordo è stata soccorsa dalla Guardia di Finanza.