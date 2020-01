Bimba nata disabile per errore nel parto, ASL dovrà risarcire 750mila euro alla famiglia

L'errore occorso in una sala parto dell'ospedale di La Spezia più di 5 anni fa costerà all'Asl 750mila euro di risarcimento dei danni patrimoniali a favore di una minorenne, la cui disabilità è stata conseguenza diretta di questo errore.

Dopo un'iniziale richiesta di un milione di euro, l'Asl ha deciso di negoziare, attraverso trattative con l'avvocato della famiglia, concluse con la sottoscrizione di un duplice accordo di moratoria: il pagamento immediato della somma di 750mila euro, incluse le spese di patrocinio dei legali, insieme alla riunificazione delle due cause già pendenti presso la Corte d’Appello nella prospettiva della discussione ad aprile. L'Asl ha comunque sostenuto la tesi sulla prescrizione del diritto, in quanto la richiesta di risarcimento sia stata eseguita dopo 5 anni dal fatto stesso.

"La tesi è risibile, poiché fin dal primo esame nelle facoltà di Giurisprudenza si studia la prescrizione del diritto del risarcimento da omicidio e lesioni. Ebbene, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in sei anni sia per le lesioni colpose semplici che aggravate. Ma c’è di più: il fatto deve intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno. E in ogni caso, la prescrizione è stata interrotta nel quinquennio e successivamente con la necessaria produzione documentale in giudizio" ribatte l’avvocato della famiglia, Bruno Rondanini.