Campania, truffavano le assicurazioni inscenando falsi incidenti: 10 arresti e 14 denunce

I malviventi 'operavano' tra le province di Napoli e Avellino e avevano messo in piedi una vera e propria rete criminale, grazie alla quale ricevevano dei risarcimenti non dovuti dalle rispettive assicurazioni.

Un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale che in buona sostanza era dedita alle truffe ai danni di compagnie assicurative e del fondo di garanzia per le vittime della strada.

Al blitz, che è avvenuto nella mattinata odierna tra le province di Napoli e Avellino, hanno preso parte 50 uomini della Polizia Stradale di Roma e Napoli.

Stando ai dati forniti dagli inquirenti, le manette sono scattate per 10 persone mentre altre 14 sono state denunciate per il reato di truffa.

Il loro modus operandi prevedeva che venissero inscenati dei falsi incidenti stradali, grazie ai quali i malviventi riuscivano a truffare le assicurazioni, che erano costrette a sborsare continuamente cifre importanti.

Come riportato dal portale fanpage.it, una banda simile era stata sgominata la scorsa estate a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dopo che tra l'ottobre 2016 e il settembre 2017 i suoi membri avevano inscenato 30 falsi incidenti, ricevendo dei risarcimenti non dovuti.