Massima allerta nella base di Aviano per timore di ritorsioni iraniane

Sale il livello di allerta nella base USAF di Aviano, in vista di un eventuale conflitto con l'Iran. Il comando militare ha comunicato l'attivazione del protocollo Opsec, una serie di misure messe in atto per evitare che informazioni e dati sensibili possano cadere in mano del nemico.

"Assicuratevi che la OPSEC sia una priorità. Distruggete documenti, criptate le email e non discutete al di fuori del lavoro, di operazioni, date o orari", ha pubblicato in una nota su Facebook il comando di Aviano. Inoltre si chiede al personale della base di comunicare ad uno speciale numero qualsiasi comportamento o episodio sospetto.

Aviano in questo particolare momento di mobilitazione militare, è uno dei principali punti di appoggio delle forze aeree Usa. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino.it le truppe di stanza nella base vicentina, la 173° brigata paracudutisti, sarebbero inoltre in preallerta in caso di risposta a una eventuale ritorsione di Teheran contro obiettivi statunitensi.