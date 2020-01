Tragedia in una stalla di Terni, toro imbufalito uccide 71enne

Un uomo di 71 anni è stato trovato, senza vita, in una stalla nella provincia di Terni, in una frazione di Aguzzo, precisamente a Stroncone. Sono ancora da accertare le cause effettive della morte dell'uomo, ma tra le ipotesi c'è quella che l'anziano sia stato colpito dal toro che si trovava con lui nella stalla.

Dopo numerosi tentativi i vigili del fuoco del Comando di Terni sono riusciti a portare fuori dalla stalla il corpo dell'uomo. La difficoltà dell'operazione è stata la presenza di un toro imbufalito, di un peso di circa 300 chili, nella stalla, che è stato poi calmato grazie all'intervento del veterinario.

Le cause del decesso non sono ancora state stabilite: tra le ipotesi c'è quella che l'anziano sia stato colpito a morte dal toro durante il tentativo di calmare l'animale, ma non si esclude anche la possibilità che il 71enne abbia avuto un malore mentre si trovava all'interno della stalla.

Non si tratterebbe del primo caso in cui un animale, per paura o per difesa, uccide un essere umano: ad ottobre una femmina di maiale uccise un uomo di 50 anni che si era avvicinato ai cuccioli della scrofa insieme ad un bimbo di poco più di due anni.