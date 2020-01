Crisi M5s, dai social Paragone sfida Di Maio sulla sua espulsione

In un video pubblicato su Facebook il senatore espulso nei giorni scorsi dal Movimento Cinque Stelle ha sfidato il leader politico dei pentastellati Luigi Di Maio.

Il giornalista ed ex senatore del Movimento Cinque Stelle ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui senza freni attacca il leader del MoVimento e lo invita a sottoporre al voto dei militanti iscritti alla piattaforma Rosseau la sua espulsione avvenuta nei giorni scorsi a seguito del suo voto contrario a Palazzo Madama alla manovra finanziaria del governo Conte targato Pd-M5s.

Nel video Paragone parla direttamente a Di Maio:

"Perché non chiediamo agli iscritti cosa pensano della mia espulsione?, chiede provocatoriamente il senatore a Di Maio. "Hai forse paura della trasparenza? Il codice etico dà ragione a me". Paragone sostiene di avere le prove contro chi lo "accusa ingiustamente". Nel video mostra al pubblico la lettera di espulsione, nella quale si motiva la sua cacciata con il fatto che abbia "infranto la legge e il codice etico perché non ho votato la manovra".

Paragone invita Di Maio a mettere la sua espulsione al voto degli iscritti su Rousseau. "Mettila, se hai il coraggio", tuona mostrando il documento con cui è stato cacciato dal Movimento 5 Stelle.

"Ho infranto il codice etico perché non ho votato la manovra, mi scrivono. Vediamo cosa dice il codice etico. Ma prima, leggo ancora che il capo politico ha chiesto di procedere all'espulsione in via diretta senza ratifica degli iscritti. Già, perché ci sarebbe la possibilità di confrontarci su Rousseau", sostiene il senatore.

Paragone afferma poi di voler il giudizio di una terza parte, dal momento che chi ha deciso per la sua espulsione ci sono 2 viceministri e una ministra, in palese conflitto d'interessi.

Paragone conclude sostenendo che l'unico trasgressore del codice etico sia proprio il capo politico Luigi Di Maio, dal momento che non rispetta il programma elettorale del Movimento 5 Stelle.