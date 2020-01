Trenitalia sostituisce i vecchi treni diesel con nuovi treni ibridi a ‘tre anime’

Nuovi treni ibridi a tre anime in arrivo sulle linee non elettrificate, nei prossimi anni sostituiranno i treni a motore diesel di Trenitalia, inquineranno il 20% in meno.

Trenitalia richiede ad Hitachi Rail spa, ex Ansaldo Breda del gruppo Finmeccanica, la produzione di 43 nuovi treni che serviranno le reti ferroviarie regionali della Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Sardegna.

La particolarità dei nuovi treni risiede nel motore a tre anime, diesel, elettrico e a batteria, che sostituirà i vecchi treni a motore diesel sulle linee non elettrificate.

I treni ibridi consumeranno il 20% in meno di gasolio, riducendo i consumi e abbattendo l’inquinamento e il rumore emesso dagli attuali treni diesel. Secondo le prime informazioni i treni ibridi attiveranno il motore elettrico alimentato dalle batterie in prossimità dei centri abitati e in stazione.

Treni ibridi come i Rock e Pop

Esteticamente i treni a tre anime non saranno molto diversi dai nuovissimi treni regionali Rock e Pop che già circolano sulle reti regionali elettrificate. I nuovi treni con motore ibrido saranno dotati di tutti i comfort moderni, quali rastrelliera per le bici, prese USB per ricaricare lo smartphone, prese elettriche per alimentare il computer portatile, monitor informativi.

Per quanto riguarda la velocità potranno raggiungere i 160 Km/h diminuendo così i tempi di percorrenza.

Via quindi la “Riservetta”, per fare posto ai più moderni bagni dei treni regionali dove l’accesso è facilitato anche ai portatori di handicap.

Saranno prodotti a Reggio Calabria

Il nuovo treno ibrido è già in fase di produzione presso lo stabilimento della Hitachi Rail di Reggio Calabria, garantendo così la piena occupazione anche al terzo stabilimento della ex Ansaldo Breda. Gli altri due stabilimenti sono a Napoli e a Pistoia e sono impegnati nella realizzazione dei treni regionali e del treno ad alta velocità ETR 1000.