Sbarchi fantasma, la nuova rotta è il Salento: arrivati 33 profughi curdo-iracheni e iraniani

Non si fermano gli sbarchi nel Salento, nella frazione di San Cataldo (nota località balneare) sono approdati dal nulla 33 profughi di nazionalità curdo irachena e curdo-iraniana. A soccorrere i migranti sulla spiaggia la Croce Rossa italiana di Lecce che è stata attivata dalla Prefettura.

Tra i migranti soccorsi due donne e due bambini di 5 e 9 anni accompagnati dai genitori. Ci sarebbero anche minori non accompagnati nel gruppo.

Le persone sono state costrette a immergersi nelle fredde acque di gennaio e a raggiungere la riva a nuoto. Diversi in stato di ipotermia, un ragazzo è stato ricoverato in ospedale per sospetta lussazione.

Provengono dall’Albania i profughi salvati a Lecce e sono arrivati sulle coste italiane a bordo di un semplice gommone. In viaggio da una settimana, sono stati accompagnati anche dalle forze di polizia locale che dovranno ora effettuare la loro identificazione.

I due bambini, ricevuto il kit di accoglienza dai volontari, si sono addormentati nell’auto della Polizia appositamente riscaldata.

I profughi hanno trovato accoglienza presso il centro don Tonino Bello di Otranto.

Lo sbarco a Santa Maria di Leuca di 54 migranti

Appena due giorni fa a Santa Maria di Leuca, ancora in provincia di Lecce, sbarcavano 54 migranti curdo-iracheni e curdo-iraniani intercettati a 14 miglia al largo dalla Capitaneria di porto, su una barca a vela di circa 13 metri di lunghezza.

Viaggiavano da due giorni in condizioni di mare avverso, riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia.

Soccorsi, alcuni erano in ipotermia e stremati dal viaggio. A bordo, secondo le autorità di polizia, ci sarebbero anche due presunti scafisti che conducevano l’imbarcazione.