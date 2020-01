Bomba esplode a Foggia: non c’è pace nella città

La scorsa notte una bomba è esplosa a Foggia in via D’Aragona, a pochi metri dal cimitero comunale. L’ordigno, come riporta il FoggiaToday, sarebbe stato collocato sotto una Range Rover andata completamente distrutta. Danneggiate anche le auto prossime al Rover, tra cui una Fiat Punto bianca e la saracinesca di un locale posto a pochi metri.

La potente detonazione ha fatto saltare il cuore in gola ai residenti, ricaduti nel terrore dopo i precedenti fatti di cronaca che attanagliano la città da giorni. Solo ieri è stato ucciso a Foggia un uomo che nel 2016 fu pestato come ritorsione per un prestito da 80mila euro non restituito dal nipote. L’uomo lavorava nel settore della compravendita auto usate e nel 1974 perse il padre, ucciso nei pressi dello stadio comunale.

La notte di Capodanno, mentre tutti festeggiavano l’inizio di un nuovo anno, venivano dati alle fiamme due bar. Ma la città vive da anni una situazione di assedio da parte della criminalità organizzata, che è molto attiva nel racket ai negozianti e nell’usura. Ricordiamo che a Foggia nell'aprile del 2019 fu ucciso un carabiniere durante una sparatoria.

Tragedia evitata

Un residente di via D’Aragona, ha testimoniato al TGcom24 che stava uscendo con la figlia di sette mesi in braccio nei momenti in cui esplodeva la bomba, ma ha rinunciato perché la piccola ha avuto un lievissimo malore. Se fossero usciti l’esplosione li avrebbe investiti in pieno ha raccontato l’uomo.