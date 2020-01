Struzzi americani a spasso tra le calli di Venezia. Il video è virale

Venezia non cessa di sorprendere con il suo fascino ed ora anche due struzzi americani, i nandù, decidono di visitarla in questo inizio di 2020. Rigorosamente accompagnati dai rispettivi proprietari di origine slovena, i due struzzi hanno dapprima viaggiato su treno regionale, come mostrano i filmati dei passeggeri increduli, quindi hanno passeggiato per Venezia fino al Ponte delle Guglie, dove sono stati bloccati dai Vigili urbani, questi ultimi allertati dalle numerose telefonate ricevute dai residenti.

Una roba mai vista prima a Venezia, ma che è costata cara ai due uomini, i quali sono stati multati per intralcio alla circolazione e violazione del regolamento di igiene degli animali.

Gli struzzi provengono dal circo che in questi giorni si trova a San Donà di Piave, riporta l’Ansa e la loro presenza a Venezia era promozionale, per invitare i turisti a partecipare agli spettacoli del circo.

La vicenda non si è comunque conclusa qui, poiché Trenitalia vuole ora sapere come sia stato possibile far salire a bordo di un suo treno regionale due struzzi americani.

Il video degli struzzi americani a Venezia

Qui il video che mostra tutto il percorso fatto dagli struzzi americani a Venezia.