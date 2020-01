Migranti, 74 ore senza notizie da una barca con a bordo 45 persone

Il barcone partito dalla Libia con 45 persone a bordo è stato avvistato circa 72 ore fa con il motore in avaria in mezzo al mare mosso, secondo quanto riferisce Alarm Phone che ha lanciato l'allarme. Martedì un pescatore aveva detto all'Ong di aver avvistato la barca in pericolo, con il motore in avaria tra le le onde altissime, mentre le autorità libiche risultavano irraggiungibili.

"Abbiamo parlato con la guardia costiera, le autorità in Libia, le organizzazioni internazionali e con il nostro testimone: nessuno sa cosa sia successo a questa imbarcazione", questo uno dei tweet di Alarm Phone postato sull'account ufficiale.

La barca è stata avvistata l’ultima volta 74 ore fa. Abbiamo parlato con la @guardiacostiera, autorità in #Libia, organizzazioni internazionali e con il nostro testimone. Nessuno sa cosa sia successo a questa barca. Temiamo il peggio, ma speriamo che in qualche modo siano salvi. — Alarm Phone (@alarm_phone) January 1, 2020

​Nonostante gli sbarchi dei migranti siano diminuti nel 2019, sono ancora numerosi i casi di naufragio di barconi avvenuti negli ultimi mesi nel Mediterraneo. 32 persone sono state salvate pochi giorni fa dalla nave Alan Kurdi, mentre a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, circa 30 migranti sono stati soccorsi dalle unità della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Guardia Costiera dopo che la barca a vela sulla quale si trovavano era finita in difficoltà a ridosso del lungomare Cristoforo Colombo.