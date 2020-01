Capodanno, 4 feriti per crollo controsoffitto in hotel a Bari - Video

Durante la notte di Capodanno a Bari, all'Hotel Excelsior nella centralissima via Giulio Petroni, i festeggiamenti si sono trasformati in tragedia quando una parte del controsoffitto della sala dove si stava svolgendo il veglione di Capodanno è crollato finendo sulle persone sottostanti.

Quattro le persone ferite durante l'incidente: tre sono stati ricoverati dal servizio 118 all’ospedale ‘Di Venere‘ di Carbonara, due dei quali trasportati in codice rosso "per trauma commotivo" (commozione cerebrale, ndr) e "per dinamica", mentre un quarto ferito è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.