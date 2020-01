Milano, Vigili del Fuoco accerchiati e aggrediti mentre spegnevano un rogo

Un gruppo di vandali ha aggredito con lanci di bottiglia una squadra di pompieri, mentre spegneva un rogo di cumuli di spazzatura a cui qualcuno aveva dato fuoco. E' successo a Milano in via Gola.

Un'aggressione sconcertante avvenuta mentre la squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Milano tentava di domare un rogo appiccato per strada. I pompieri, poco dopo la mezzanotte, erano accorsi in via Gola per spegnere dei cumuli di spazzatura dati alle fiamme, quando un gruppo di balordi li ha circondati e aggrediti.

Contro i vigili del fuoco sono volati non solo insulti ma anche bottiglie di vetro. Il fine degli aggressori sarebbe stato proprio quello di impedire ai pompieri di spegnere le fiamme. Addirittura il gruppo avrebbe persino rubato le chiavi dell'autopompa. A comunicarlo è lo stesso comando provinciale che ha documentato l'avvenuto sulla propria pagina facebook.

L'intervento della polizia ha posto fine all'assalto e un mezzo suppletivo dei vigili del fuoco è giunto per agevolare i soccorsi e poter sedare il fuoco.

Il quartiere in cui è avvenuta l'aggressione non sarebbe nuova a fatti del genere. Secondo quanto riferito dallo stesso comando provinciale, in queste zone di solito le squadre di pompieri si muovono accompagnati dalle forze dell'ordine, per poter intervenire rischiare di essere oggetto di atti vandalici.

Questa volta, date le dimensioni dell'incendio che minacciavano la sicurezza della zone e delle aree vicine, come quella dei navigli, la squadra aveva deciso di partire autonomamente, senza la scorta delle forze dell'ordine, per non rischiare di giungere troppo tardi.