Trentino, muore base jumper russo: si lancia ma finisce contro cavi ad alta tensione

Il giovane base jumper russo è morto dopo essersi lanciato da Cima Capi, sopra il Lago di Garda, in Trentino. Lo schianto è avvenuto dopo pochi minuti dal lancio, quando il ragazzo, con la tuta alare, è finito contro i cavi dell’alta tensione.

Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi sul luogo dell'incidente, avvertiti dalla comitiva di appassionati di questo sport estremo di cui faceva parte il giovane, l'intervento del 118 ha solo potuto constatare il decesso del ragazzo.

Cima Capi è diventato, negli ultimi anni, meta popolare per gli appassionati di tutto il mondo degli sport estremi, in particolare il base jumping, quasi al pari del famoso Becco d'Aquila, sempre in Trentino, che ha testimoniato 29 incidenti mortali dal 2000. La prima vittima di un lancio da Cima Capi risale all’agosto 2016 quando a perdere la vita fu un base jumper australiano di 27 anni.

Il base jumping è uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti, e atterrare mediante un paracadute. A causa dell'elevata pericolosità di questo sport, molti paesi hanno dichiarato illegale questa attività; le morti causate dal base jumping tra il 1981 e la fine del 2018 sono stimate in 363, ma molti base jumpers ritengono che siano anche di più. Tuttavia, da quando hanno iniziato a diffondersi le tute alari, la disciplina ha aumentato sensibilmente il livello di sicurezza, aumentando la distanza dai possibili ostacoli.