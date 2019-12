Processo ai dirigenti Banca Etruria: c'è anche il padre della Boschi

Citazione in giudizio davanti al giudice monocratico di Arezzo per 14 ex-dirigenti dell'ultimo cda di Banca Etruria per bancarotta colposa: tra questi anche il padre dell'ex ministro Maria Elena Boschi.

La citazione in giudizio diretta a 14 ex-dirigenti dell'ultimo consiglio di amministrazione della Banca Etruria è avvenuta per iniziativa della procura di Arezzo per il reato di bancarotta colposa contestata per l'incarico di consulenze esterne, cosiddette "consulenze d'oro", date per cercare un partner per la banca aretina ma ritenute dai pm inutili e tali da aggravarne il crac. Tra i citati in giudizio, che verranno processati direttamente a gennaio 2020, c'è anche il padre dell'ex-ministro Maria Elena Boschi, il vice-presidente Pier Luigi Boschi.

Pier Luigi Boschi ha affermato di non aver ancora ricevuto alcun provvedimento dai magistrati e che si riserverà di commentare la decisione della procura solo dopo un'attenta lettura delle carte.

Prima del rinvio a giudizio Boschi era stato prosciolto dalla contestazione di falso in prospetto e successivamente dall’accusa di bancarotta fraudolenta per la mancata fusione tra Banca Etruria e Popolare di Vicenza, l’istituto di credito del quale era presidente Gianni Zonin.

Tra le contestazioni della procura aretina sono presenti incarichi con parcelle per 4,5 milioni di euro affidati secondo l’accusa a Mediobanca e Bain e agli studi legali Zoppini di Roma e Grande Stevens di Torino, anche se secondo i pm si è trattato di mancata sorveglianza da parte dei dirigenti, senza presenza di dolo.

Il reato di bancarotta colposa è un reato minore che non necessita dell'intervento del Gip: il maxi-processo riprenderà quindi il 9 gennaio 2020 ad Arezzo. Insieme ai 14 ex-dirigenti citati direttamente saranno presenti anche l'ex presidente Lorenzo Rosi, l'ex dg Luca Bronchi e l'ex vicepresidente Alfredo Berni.