A Roma divieto di botti e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio

Botti e fuochi d’artificio vietati dalla mezzanotte del 30 dicembre 2019 alle 24 del 6 gennaio 2020.

Nell’elenco degli oggetti proibiti all’uso per la prossima settimana a Roma non entrano bengala, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. Coloro che non rispettano il provvedimento saranno sottoposti ad una multa che può raggiungere l’importo di 500 euro e il materiale esplosivo in possesso sarà sequestrato.

L’ordinanza è volta a mantenere la sicurezza dei cittadini durante le feste. Il documento, pubblicato sul sito di Roma Capitale, osserva che i materiali pirotecnici possono suscitare danni anche ad animali, all’ambiente, al patrimonio storico ed archeologico e il rischio maggiore lo corrono i minori.

“L’incolumità dei cittadini e la loro sicurezza viene prima di tutto. Soprattutto quella dei minori. Inoltre, i botti e le esplosioni rischiano di provocare incendi incontrollati, danni al patrimonio storico e archeologico di Roma Capitale e hanno anche effetti negativi sugli animali domestici. Auguro a tutti di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in serenità e all’insegna del divertimento”, ha dichiarato Virginia Raggi.

Sono state rilasciate ordinanze che pongono il divieto d’uso di diversi materiali esplosivi anche in altre città dell’Italia, tra cui Cuneo, Pescara, Bologna, Parma, La Spezia, Catania, Palermo e molte altre. Tra oggi e domani a Genova è vietato il possesso di qualsiasi tipo di materiale esplodente in luoghi pubblici. In alcune città, come Firenze, Napoli e Bergamo, i Comuni invitano i cittadini ad avere buon senso.