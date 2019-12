Genova, incendio al cantiere per il nuovo ponte

Un incendio nel cantiere per il nuovo Ponte Morandi è divampato a causa di un incidente sul lavoro. Nessun ferito ma rallenterà l'opera.

A fuoco il cantiere per la ricostruzione del viadotto Polcevera di Genova. Le fiamme si sono formate nella pila 13, la pila est del maxi cantiere. L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Nessun ferito ma via Fillak è stata chiusa al traffico per ragioni di sicurezza.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, l'incendio sarebbe divampato a causa di un incidente sul lavoro. Una scintilla partita da un flessibile usato da un operaio avrebbe raggiunto delle lastre di polistirolo depositato lì vicino. I pompieri hanno raggiunto l'origine delle fiamme con l'autoscala. Il rogo, adesso è sotto controllo.

A causa di questo incidente i lavori subiranno un ulteriore ritardo. Negli scorsi giorni il sindaco-commissario Marco Bucci aveva infatti annunciato il rinvio della fine dei lavori di circa un mese e mezzo.